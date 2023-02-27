Пушечное мясо. Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с жалобой, что их отправляют на штурм без подготовки 27 февраля, 13:30 Российские оккупанты (Фото:t.me/Baikal_People)

Мобилизованные из Иркутска обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с жалобой, что их без подготовки отправляют на штурм позиций ВСУ.

Об этом сообщает местное издание Люди Байкала в Telegram.

Обращение в редакцию передали жены российских оккупантов, также они отправили документ в Главную военную прокуратуру агрессора.

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«Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: «поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь», — заявили в своем обращении.

В нем говорится, что замполит полка пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков».

По словам российских оккупантов, после этого, его задержали, забрали у него оружие и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о его судьбе ничего не известно.

Это уже третье подобное обращение иркутских мобилизованных к Путину. Ранее они жаловались, что их готовили к службе в территориальной обороне, но затем сформировали из них подразделение штурмовиков, хотя соответствующее подготовки у них нет.

Также они заявляли, что их «передали в подчинение» бригаде «ДНР», где из них «за один день сформировали штурмовые подразделения и отправляют штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки».

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже почти 150 тысяч своих военных.