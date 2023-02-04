Чтобы восполнить потери в живой силе. Оккупанты начали вербовать заключенных для войны против Украины — Генштаб 4 февраля, 19:02 Россия начала вербовать заключенных женщин для войны против Украины (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На оккупированной территории Донецкой области россияне завербовали осужденных женщин из исправительной колонии для участия в боевых действиях. В течение недели им удалось привлечь около 50 человек.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области", — говорится в публикации.

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Отмечается, что они направлены на территорию РФ для прохождения подготовки.

Ранее сообщалось, что российских заключенных, завербованных ПИК Вагнера для участия в войне против Украины, освобождали из мест лишения свободы тайным указом российского диктатора Владимира Путина.

Освобождение проходило в рамках «процедуры помилования» диктатором.