Чтобы восполнить потери в живой силе. Оккупанты начали вербовать заключенных для войны против Украины — Генштаб

4 февраля, 19:02
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Россия начала вербовать заключенных женщин для войны против Украины (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россия начала вербовать заключенных женщин для войны против Украины (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На оккупированной территории Донецкой области россияне завербовали осужденных женщин из исправительной колонии для участия в боевых действиях. В течение недели им удалось привлечь около 50 человек.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области", — говорится в публикации.

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Отмечается, что они направлены на территорию РФ для прохождения подготовки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MueyRcqn5VUaTqWyeeTtycaQDPoQKWGZXLhSFhtekkPMP2EWHgP6egP47GE8yPe5l

Ранее сообщалось, что российских заключенных, завербованных ПИК Вагнера для участия в войне против Украины, освобождали из мест лишения свободы тайным указом российского диктатора Владимира Путина.

Освобождение проходило в рамках «процедуры помилования» диктатором.

https://www.youtube.com/embed/3kSIYS3cwcY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Женщины Вербовка Война России против Украины Генштаб ВСУ

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