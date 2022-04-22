Куплено в обход санкций. Оккупанты расстреливали мирных украинцев из французского оружия — Подоляк 22 апреля, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Погибшие мирные жители в Буче в результате действий оккупантов, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Оккупанты расстреливали мирных украинцев из оружия, компоненты которого РФ закупила у Франции в 2015 году в обход антироссийских санкций. Об этом написал в Twitter cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015-м», — сообщил он.

Видео дня

Подоляк также опубликовал видео от главного редактора InfoCar.ua Павла Кащука из освобожденных районов Киевской области. Кащук показал машины БМД-4 российской армии, захваченные ВСУ в Ворзеле.

Эта техника стала производиться в 2015 году, а компоненты и технологии системы управления огнем для этого оружия были закуплены страной-агрессором у французской компании Thales, говорится в видео. Отмечается, что в тот период уже действовали антироссийские санкции, запрещающие продавать оружие Москве.

«Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий», — добавил Подоляк.

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