Мародеры из армии России продают в Беларуси награбленный в Украине сахар — РС 5 апреля, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Российская техника возле ТЦ Мандарин в Гомеле (Фото:svaboda.org)

Военные из российской оккупационной армии продают в Беларуси награбленный в Украине сахар, сообщает беларусская служба Радио Свобода.

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Источники издания рассказали, что россияне едут сейчас из Украины «загруженными», много везут награбленного. Некие вещи они продают в городе Наровля.

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«Торговля с их стороны началась еще до того, как они въехали в Украину. Россияне продавали местным соки, консервы. Если сейчас они возвращаются из Украины, то везут много мешков. Что там, не знаю. Активно продавали украинский сахар. Мешок — 65 рублей, это за 50 килограммов. Продавали его возле шиномонтажа на улице Минской. Некоторые люди брали», — отметил собеседник издания.

Житель Наровли не исключает, что награбленным россияне торгуют по домам или стихийно — на въезде в Наровлю со стороны Украины.

«Видел, как россияне тащили садовую тачку, ковры тащили. На продажу или себе, не знаю. Еще они по центру города гоняли на скутерах и велосипедах. Где их взяли — вопрос», — отметил местный житель.



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По его словам, сейчас россияне много скупают продуктов в магазинах Наровли.



«Берут сигареты, энергетические напитки, трусы, носки — все гребут. В разговоры не вступают. Их техника стоит на нашей автобазе, как раз напротив полевого госпиталя. Говорили, что уедут отсюда еще 29 марта. Потом что-то изменилось, сейчас говорят, что 7 апреля выедут из Наровли», — отметил источник.



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