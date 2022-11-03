Скрывать ложь уже невозможно. Оккупанты признали гибель 17 моряков крейсера Москва 3 ноября, 19:50 Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

В оккупированном Севастополе так называемый «суд» признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате потопления крейсера Москва в апреле 2022 года.

Об этом сообщает российское издание Агентство со ссылкой на данные суда.

Согласно документу, 16 дел были рассмотрены летом, еще одно в сентябре. Отец погибшего моряка Егора Шкребца Дмитрий Шкребец заявил Агентству, что суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование войсковой части.

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По словам Шкребца, те моряки, родные которых не обратились в суд, «автоматически признаются погибшими по прошествии шести месяцев». Сам он рассказывал, что получил свидетельство о смерти своего сына Егора, в начале августа.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, семьи моряков с крейсера Москва заставляют умалчивать информацию о своих погибших родственниках и пытаются не допустить утечки информации.

Новая газета. Европа со ссылкой на двух матерей «пропавших без вести» матросов сообщала, что им предлагали добровольно признать сыновей «умершими в результате катастрофы».

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.



16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. Радио Свобода получило от матери одного из моряков фотографию, которая может указывать на то, что видео на самом деле было снято до потопления крейсера.



При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, численность экипажа составляла 510 человек, и из них удалось спасти 58.



О вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать их родители. В России официально признали гибель одного человека, еще 27 числятся «пропавшими без вести». Агентство.Новости писало, что экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.