Россияне пренебрежительно относятся к белорусским солдатам, среди «мобиков» вспышка заболеваний — ГУР 6 ноября, 17:33 Среди российских «частично мобилизованных» в Беларуси — вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Между солдатами РФ и Беларуси растет напряжение, поскольку россияне пренебрежительно относятся к своим «коллегам». Также среди военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, на территорию Беларуси продолжают прибывать подразделения ВС РФ, преимущественно состоящие из «частично мобилизованных» граждан. По данным ГУР, россияне вынуждены жить в неприспособленных условиях, преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.

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Поэтому среди военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.

«Масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ», — говорится в публикации.

Вспышка заболеваний также связана с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

Кроме того, в Беларуси растет напряженность между военнослужащими двух государств. Военная полиция республики не в состоянии сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами на основе жалоб рядовых военнослужащих, указывается на оскорбительные высказывания и поведение россиян по отношению к белорусам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Число прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в минобороны Белоруссии сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил приступить к скрытой мобилизации в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, предлагающий ограничить выезд из страны для граждан.

Диктатор Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. На этот раз направление наступления может быть западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.