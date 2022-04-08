«Так же было со сбитым МН17». Оккупанты «похвастались» в соцсетях ударами по вокзалу Краматорска, а затем начали удалять посты — Казанский 8 апреля, 12:45 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска (Фото:УЗ/Telegram)

Сразу после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 30 человек и 100 получили ранения, россияне похвастались этим «подвигом» в соцсетях, пишет журналист Денис Казанский.

«Как обычно, они посчитали, что попали по нашим военным. Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал Силовики, а репост на свой канал Русский тарантас сделал российский пропагандист Дмитрий Стешин», — пишет журналист.

Видео дня

Как сообщает Казанский, как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты «тут же стали тереть и удалять».

«Точно так же было и со сбитым Боингом в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Потом в спешке терли свои же сюжеты», — добавляет он.

Как ранее сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска Донецкой области кассетными бомбами Искандера. На вокзале находились тысячи человек, ожидающие эвакуации. Сообщается о попадании двух ракет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.