Оккупант жалуется, что российское командование больше беспокоится о технике, чем о людях — перехват ГУР
Оккупант жалуется, что российское командование больше бережет технику, чем личный состав (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)
Оккупант в разговоре с матерью жалуется, что российское командование больше беспокоится о технике, чем о людях.
Перехват разговора обнародовало Главное управление разведки МО Украины.
Мать оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими пропагандистами. Главное мнение, что Украина якобы понемногу сдается.
«Уже Запад денег не дает. Оружие также приостанавливают, не посылают», — рассказывает россиянка.
Сын-оккупант говорит, что все это неправда, жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его посадят в тюрьму в случае отказа воевать.
«Тут больше за технику, чем за людей… Я боюсь, чтобы действительно не посадили», — жалуется российский солдат.
Мать подтверждает такую возможность: «[Российский дикататор Владимир] Путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать. Как дезертирство считать и сажать».
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