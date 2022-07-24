Оккупант жалуется, что российское командование больше беспокоится о технике, чем о людях — перехват ГУР 24 июля, 16:35 Оккупант жалуется, что российское командование больше бережет технику, чем личный состав (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Оккупант в разговоре с матерью жалуется, что российское командование больше беспокоится о технике, чем о людях.

Перехват разговора обнародовало Главное управление разведки МО Украины.

Мать оккупанта рассказывает о новостях, транслируемых российскими пропагандистами. Главное мнение, что Украина якобы понемногу сдается.

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«Уже Запад денег не дает. Оружие также приостанавливают, не посылают», — рассказывает россиянка.

Сын-оккупант говорит, что все это неправда, жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его посадят в тюрьму в случае отказа воевать.

«Тут больше за технику, чем за людей… Я боюсь, чтобы действительно не посадили», — жалуется российский солдат.

Мать подтверждает такую возможность: «[Российский дикататор Владимир] Путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать. Как дезертирство считать и сажать».

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