Оккупант сообщил жене, что его казнят за дезертирство подчиненных. Позже ей выдали тело с пробитым черепом 5 декабря, 11:06 До отправки в Украину Виктор Севальнев отбывал наказание в Калужской области (Фото:The Insider)

Российские оккупанты продолжают практику внесудебных расправ над своими военными в попытке укрепить дисциплину среди солдат, деморализованных поражениями в Украине.

И если ранее казни касались самих дезертиров, то теперь, согласно данным The Insider, ответственность за бегство подчиненных несут и их командиры.

Об этом свидетельствует случай с Виктором Севальневым из так называемой «милиции ЛНР», который предупредил о своей предстоящей казни в телефонном разговоре с женой.

Видео дня

«Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им по*еру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», — говорится в переданном им сообщении.

Спустя несколько дней представитель минобороны РФ сообщил жене оккупанта, что ее муж «погиб от осколочных ранений и мощного удара по голове».

Севальнев был завербован в армию, когда отбывал наказание в одной из тюрем Калужской области.

«Сначала они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии. Когда сын погиб в ходе боевых действий, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он подписал контракт с минобороны и в ночь с 3 на 4 октября его этапировали из колонии в „лагерь слаживания“ Луганской области», — рассказали журналисты.

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что Севальнева за дезертирство его подчиненных могли ликвидировать, так же, как казнили за сдачу в плен другого бывшего заключенного, наемника Вагнера Евгения Нужина, который вернувшись после обмена в РФ был похищен и убит.

Видео его казни было обнародовано в российских пропагандистских Telegram-каналах, близких к военному преступнику и основателю данной ЧВК Евгению Пригожину.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, комментируя публичное убийство граждана России Нужина, заявил, что «это не наше дело».

Сам же Пригожин, активно вербующий на войну против Украины российских заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, отреагировал на скандальное видео фразой: «Собаке — собачья смерть».

«Если верить словам представителя минобороны, который осматривал погибшего Севальнева, травмы на его теле могут быть результатом удара кувалдой… В его мотострелковой роте были как заключенные, так и мобилизованные из «ДНР» и «ЛНР», — отметил Осечкин.