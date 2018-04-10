"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал обыски у своего адвоката

Трамп назвал обыски у своего адвоката "охотой на ведьм"

Президент США Дональд Трамп заявил, что обыски у его личного адвоката Майкла Коэна являются "охотой на ведьм".

Трамп подчеркнул, что нет никаких свидетельств сговора между штабом его избирательной кампании и Россией, сообщает Голос Америки.

Он также раскритиковал команду спецпрокурора Роберта Мюллера, назвав их "наиболее предвзятой группой людей".

Американский президент не ответил на вопрос журналистов, планирует ли он уволить Мюллера, но отметил, то "что происходит – позор и мы посмотрим, что будет дальше".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.

Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.