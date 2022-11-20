Не исключают массированных идеологических атак. Охрана готовится защищать Путина от переворота, привлекают магов и гипнотизеров — The Insider 20 ноября, 16:42 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В России стали готовиться к возможному государственному перевороту. В центре Москвы еще 26 октября появилась боевая техника и вооруженные люди, участвующие в Федеральной службе охраны (ФСО) объяснили проведением так называемых планово-тактических учений по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти.

На самом деле, как пишет оппозиционное российское издание The Insider, получившее доступ к документу, охрана Путина просто готовится защищать диктатора от переворота, и эти тактические учения — небольшая часть спецмер на случай перевода ФСО в режим военного времени.

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В документе говорится, что у защитников первых лиц РФ в случае госпереворота могут возникнуть подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и волнение за свою жизнь.

Как пишет The Insider, в РФ боятся, что против кремлевских властей будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

Чтобы этого избежать, ФСО предлагает использовать «контрвнушение», проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками и еженедельные политзанятия, а также коллективное посещение храма. Кроме того, агенты иностранных разведок, которые будут осуществлять госпереворот, могут «добраться» до родственников офицеров. Особый акцент делают на том, что у «врага» есть гипнотические способности.

Помимо соцсетей и гипноза в России считают, что противник намерен применить более «изощренные» методы: программные и аппаратные закладки, содержащие функции создания звуковых и визуальных эффектов, психокорректирующие игры, а также химические и биологические рецептуры психологического действия.

За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов, входящий в особо засекреченные сотрудники охраны, и открытой информации о нем крайне мало.

По данным СМИ, генерал якобы не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

«Некоторые из них были консультантами у начальника личной охраны Ельцина Александра Коржакова, затем следующего — Евгения Мурова, а теперь дают прогнозы и советы нынешнему руководству ФСО», — пишет издание.

В октябре сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин перебросил в Москву подразделения элитных российских военных на фоне страха отстранения от власти.

Общая численность военных может насчитывать 18 тысяч человек под командованием генерала-майора Николая Кузнецова.