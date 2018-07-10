Огонь из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов: боевики 23 раза обстреляли украинских военных

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы 23 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр ООС, на Попаснянском и Светлодарском направлениях террористы вели огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское, использовав автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлениях из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного.

На Мариупольском направлении из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли у Водяного, Лебединского и Широкино. В результате обстрелов один военный получил ранения.

За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо.

В течение текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь у Орехово, Водяного, Широкино и Лебединского.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

По уточненным данным разведки, один боевик был уничтожен.