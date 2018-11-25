Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

Во вчерашних протестах против повышения цен на топливо по всей Франции приняли участие больше 106 тысяч человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
В центре Парижа на Елисейских полях демонстрации переросли в ожесточенную форму. Во время столкновений был подожжен и взорван трейлер на территории самой известной туристической достопримечательности Франции, передает Reuters.
На соседней Авеню Фридланд полиция использовала резиновые пули и водомет для разгона демонстрантов, которые требовали отставки президента Франции.
Всего в акции протеста на Елисейских полях приняли участие около 8000 человек. Полиция задержала 130 человек в Париже и в других регионах страны.
На следующий день после столкновений между протестующими и полицией на центральных улицах столицы Франции еще остались следы от огня и дыма, а на дорогах был разбросан мусор.
Активисты наметили следующую акцию протеста на 1 декабря.
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Напомним, утром 24 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов".
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер возложил ответственность за столкновения на лидера ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен.
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