Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

Во вчерашних протестах против повышения цен на топливо по всей Франции приняли участие больше 106 тысяч человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

В центре Парижа на Елисейских полях демонстрации переросли в ожесточенную форму. Во время столкновений был подожжен и взорван трейлер на территории самой известной туристической достопримечательности Франции, передает Reuters.

На соседней Авеню Фридланд полиция использовала резиновые пули и водомет для разгона демонстрантов, которые требовали отставки президента Франции.

Всего в акции протеста на Елисейских полях приняли участие около 8000 человек. Полиция задержала 130 человек в Париже и в других регионах страны.

На следующий день после столкновений между протестующими и полицией на центральных улицах столицы Франции еще остались следы от огня и дыма, а на дорогах был разбросан мусор.

Активисты наметили следующую акцию протеста на 1 декабря.

Напомним, утром 24 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов".

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер возложил ответственность за столкновения на лидера ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен.