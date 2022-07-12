«Это сделали наши люди». Заявление Спартц по Ермаку наносит удар не по нему, а по Украине — интервью с Фесенко 12 июля, 09:43 Эксклюзив НВ Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Политолог Владимир Фесенко считает, что ситуацию с заявлениями конгрессвумен Виктории Спартц в отношении главы ОП Андрея Ермака создали украинские политики и она ударит не по нему самому, а по Украине как таковой, рассказал он Радио НВ.

— Давайте начнем с такого недоразумения, давайте я так очень осторожно скажу. Ситуация, которая произошла во фракции Слуга народа. Депутатка Марьяна Безугла будет просить фракцию Слуга народа исключить из своих рядов Николая Тищенко. [Его] мы помним и по экстравагантным фотографиям и по ресторану Велюр, работавшему во время карантина. А собственно карантинная вечеринка это то, что сломало судьбу Бориса Джонсона. Что с этим теперь будет? Как нам смотреть на это?



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— Посмотрим. Мне трудно сказать, здесь нужно Марьяну спрашивать и руководство фракции. Но я смотрю, что влияние госпожи Марьяны — оно растет. Она за последние месяцы стала такой активной фигурой, я бы сказал, некий партийный контроль внутри фракции и не только. Мне рассказывали истории, при чем украинские журналисты, известные украинские журналисты, что она во время своих зарубежных поездок активно влияла на некоторых зарубежных министров даже. И это способствовало поставке оружия. Поэтому, если она в своем стиле так сейчас задает вопрос о Николае Тищенко, я думаю, что ему немного надо нервничать. Но он тоже фигура достаточно влиятельна во фракции, так что посмотрим, чем это закончится. Но сама по себе ситуация показательна.



— Показательна в чем? Что единства нет в монобольшинстве, что они начинают, на такое, отфильтровывание тех, кто действительно показал, что работает. Потому что сама Марьяна Безугла назвала его пятном, которое во время войны еще и потемнело.



— Я не думаю, что это показатели внутренних конфликтов. Проявление эмоций, потому что эмоции во время войны обостряются, и время от времени это сказывается. У госпожи Марьяны есть, я бы сказал такая, иногда радикальность. У нее был конфликт, обвинение в адрес Бутусова, известного журналиста. Некоторые другие люди. Сейчас против однопартийца. Но у Тищенко репутация такая, довольно скандальная. Я думаю, что фракции как минимум нужно разобраться. Мой прогноз, что скорее всего для того, чтобы сохранять единство во фракции, чтобы не создавать чрезмерный конфликт, как когда-то говорили в старые времена — вынесут Николаю Тищенко строгий партийный выговор, чтобы он, скажем так, не занимался немного примитивной саморекламой. Не он один это делает, политики из оппозиции тоже. Но все эти съемки с автоматами, какие-то постановочные рекламные эффекты, они сейчас лишние, раздражают людей, этого не надо делать. Поэтому, скорее всего, Тищенко останется во фракции, но получит серьезное, скажем так, внутрипартийное наказание.



— Собственно, это значит, что своих не трогают? У нас здесь вопрос тогда, а насколько далеко можно не трогать своих?



— Смотрите, что значит трогают, не трогают. Это ведь не государственная измена, не сотрудничество с оккупантами, как у Ковалева. Там отреагировали жестче, более того, сейчас поднимают вопрос вообще о лишении мандата. И когда, например, Дубинский попал под американские санкции — исключили из фракции. Вот понимаете, фотосессия, реклама во время войны. Порошенко так поступал, некоторые другие политики так поступали из других фракций, Кира Рудык, если не ошибаюсь, любит это. Вот сейчас и Тищенко. Это не столь большая вина, чтобы за это исключать из фракции. Это скорее повод напомнить товарищу по фракции, что во время войны нужно заниматься серьезными делами, а не саморекламой. Потому я и говорю, что исключать за это вряд ли будут. Если бы была серьезная вина, тогда, да, мог бы встать вопрос. То есть у них уже немало людей исключали за серьезные проступки или нарушения партийной позиции. И в этом смысле как раз нельзя сказать, что они своих не трогают. Трогают, если для этого достаточно оснований.



— Тогда давайте об еще одной конфликтной ситуации или скандальной даже ситуации. [Конгрессумен] Спартц написала, что есть проблемы, и что уже американскому Госдепу нужно разобраться — а что там с Ермаком и с Татаровым. И вот ценность этих персон для Офиса президента, да. Ее начали обвинять в том, что она свои внутренние баллы какие-то хочет наработать предвыборные, потому что она республиканка. Но именно ей, насколько я помню из новостей, подарил ручку, которой подписывал закон о ленд-лизе Джо Байден. То есть, здесь как раз такая партийная поддержка Украины вроде бы есть, и она украинского происхождения. Вот что нам нужно об этом понимать?



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