Грабители, похитившие драгоценности из Лувра, не принадлежали к организованной группировке, считают в прокуратуре (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)

Похищение исторических драгоценностей стоимостью 102 миллиона долларов из парижского музея Лувр в прошлом месяце совершили мелкие правонарушители, а не профессионалы из мира организованной преступности, заявила 2 ноября парижский прокурор Лор Бекко.

Об этом сообщает Reuters.

Двое мужчин припарковали грузовой подъемник возле Лувра, поднялись на второй этаж, разбили окно, открыли витрины шлифовальными машинами, а затем скрылись на скутерах, которыми управляли два сообщника. Ограбление длилось менее семи минут.

Французские власти сообщали, что трое из четырех подозреваемых воров сейчас находятся под арестом, но драгоценностей до сих пор не нашли. Информация о злоумышленниках свидетельствует, что они не профессиональные грабители, а мелкие преступники из бедных северных пригородов Парижа.

«Это не совсем повседневная преступность… но это тип преступности, который мы обычно не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности», — заявила в радиоэфире прокурор Парижа Лор Бекко.

Она добавила, что профили четырех арестованных лиц, включая девушку одного из подозреваемых грабителей, не являются типичными для профессионалов, способных выполнять сложные операции.

Французские СМИ предполагают, что грабители были любителями, поскольку они уронили самую ценную из драгоценностей — корону императрицы Евгении, изготовленную из золота, изумрудов и бриллиантов — во время побега, оставили инструменты и другие предметы на месте происшествия и не подожгли грузовик перед побегом.

Через неделю после ограбления Лувра полиция арестовала двух подозреваемых в нем мужчин — 34-летнего алжирца, который проживает во Франции с 2010 года и был задержан полицией, когда пытался сесть на рейс в Алжир, и 39-летнего мужчину, который уже находится под судебным надзором за кражу при отягчающих обстоятельствах. Оба живут на севере Парижа, и «частично признали» свою причастность, заявила Бекко на прошлой неделе.

Еще двое подозреваемых, 37-летний мужчина и 38-летняя женщина, были арестованы 29 октября, 1 ноября им предъявили обвинения.

Бекко рассказала, что 37-летний мужчина, как считается, был частью группы из четырех человек, которая совершила ограбление, судя по ДНК, найденной в грузовике. По ее словам, у него 11 судимостей за ряд правонарушений, включая нарушение правил дорожного движения, кражу при отягчающих обстоятельствах и попытку взлома банкомата. Прокурор добавила, что он состоял в отношениях с 38-летней женщиной, с которой у него есть общие дети, и что он и один из двух других арестованных мужчин были осуждены за одно и то же ограбление в 2015 году.

Следы ДНК женщины также были найдены в грузовике, но, по словам Бекко, вероятно, они были перенесены в грузовик человеком или предметом, который в него поместили.

1 ноября прокуратура заявила, что оба отрицают свою причастность к ограблению.

Бекко также отметила, что «по крайней мере одного человека до сих пор не нашли». Она не исключает наличия других сообщников.

Трех человек, которые были арестованы вместе с парой 29 октября, освободили без предъявления обвинений, сообщила прокуратура 1 ноября.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября произошло ограбление Лувра. По данным медиа, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Грабители попали внутрь Лувра с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, корону императрицы Евгении злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

Инфографика: NV

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению. Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

29 октября в Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра.

30 октября прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании еще пяти человек, которых подозревают в причастности к ограблению.

По ее словам, их задержали в разных местах Парижа и его окрестностей, в частности в районе Обервилье в департаменте Сена-Сен-Дени.

1 ноября прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу о резонансном ограблении Лувра. Еще троих задержанных отпустили.