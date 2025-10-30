В Париже задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра

Восемь похищенных из Лувра драгоценных украшений до сих пор не нашли (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

В Париже задержали еще пятерых человек, которых подозревают в причастности к ограблению Лувра . Об этом сообщает BFMTV .

Прокурор Парижа Лор Бекюо заявила, что один из пяти задержанных «был одной из целей следователей». По ее словам, его причастность к ограблению, подтверждает анализ ДНК.

Реклама

Четверо других задержанных могут предоставить информацию о ходе событий.

Пятерых подозреваемых задержали в разных местах Парижа и его окрестностей, в частности в районе Обервилье в департаменте Сена-Сен-Дени.

Прокурор добавила, что восемь похищенных драгоценных украшений до сих пор не нашли. В то же время она подчеркнула, что «расследование набирает обороты» по мере проведения обысков и допросов.

Инфографика: NV

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным медиа, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

29 октября в Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра.