Отчет Счетной палаты подтвердил, что Лувр имел проблемы с безопасностью

Предыдущий отчет Счетной палаты Франции выявил недостатки в безопасности Лувра , который в воскресенье, 19 октября, ограбили четверо неизвестных.

Об этом сообщает France Info.

В документе, полная версия которого должна быть опубликована в начале ноября, говорится о «значительных» и «постоянных» задержках в модернизации технических систем музея.

Согласно отчету, в секторе Денон, где расположены галерея Аполлона, которую ограбили, и Мона Лиза, треть комнат не имеет камер наблюдения. В секторе Ришелье три четверти комнат не оборудованы системами видеонаблюдения.

За пять лет в музее установили 138 дополнительных камер, а лишь более трети залов имеют по крайней мере одну камеру, отмечает Счетная палата, которая также критикует руководство Лувра за отсутствие должной инициативы.

В отчете указано, что несмотря на годовой операционный бюджет в €323 млн, выделенные суммы являются небольшими по сравнению с расчетными потребностями. Кроме того, в документе говорится о «тенденции использовать запуск ремонтных работ как переменную величину для корректировки бюджета».

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея сообщили, что в течение дня он будет закрыт «по исключительным причинам».

Позже Дати заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».

По данным газеты Le Parisien, грабители в балаклавах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разрезали стекло и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.

Прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что в ходе расследования ограбления Лувра следователи получили показания от очевидца. Относительно версий ограбления, она заявила, что следствие склоняется к «гипотезе крупного бандитизма».

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Музей демонстрирует более 300 тысяч экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.