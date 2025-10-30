Задержан еще один подозреваемый в ограблении Лувра 19 октября (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)

В среду вечером, 29 октября, в регионе Парижа был задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра . Об этом пишет BFMTV .

По состоянию на 30 октября он находится под стражей для допроса следователями.

По данным источника издания, двум другим, задержанным ранее, предъявили обвинения и оставили под стражей в среду, 29 октября.

Третьего задержанного подозревают в причастности к ограблению Лувра и присутствии на месте преступления 19 октября.

Задержание первых двух подозреваемых в ограблении Лувра: главное

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра, но похищенные драгоценности до сих пор не нашли.

Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

По данным СМИ, речь идет о ограблении восьми драгоценностях французской короны общей стоимостью около 88 миллионов евро.

29 октября стало известно, что личности подозреваемых были установлены благодаря следам ДНК, найденным на скутере и в галерее Аполлона.

Оба мужчины частично признали свою вину. Следствие продолжается, и правоохранители не исключают, что к преступлению могли быть причастны другие лица.

Инфографика: NV

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

Как сообщала газета Le Figaro вечером 25 октября, одного из подозреваемых в ограблении Лувра арестовали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль во время подготовки к вылету в Алжир, другого — в парижском пригороде Сен-Дени.