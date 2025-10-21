Правоохранители и эксперты по искусству считают, что даже если удастся поймать преступников, ограбивших парижский музей Лувр , вернуть украденные драгоценности будет трудно. Об этом пишет Reuters .

Как отмечается в материале, дело ограбления музея ведет специализированное подразделение парижской полиции (BRB), которое занимается расследованиями громких ограблений.

Следователи просматривают видеозаписи, телефонные разговоры и криминалистические доказательства, также привлекут информаторов. Бывший полицейский, который служил в этом подразделении, выразил уверенность, что воров удастся поймать.

Однако, как отметила бывшая сотрудница Центрального управления французской полиции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей Коринн Шартрель, украденные вещи найти будет трудно. Она отметила, что драгоценности могут вывезти через Антверпен, где «вероятно есть люди, которые не слишком озабочены происхождением груза».

Также бриллианты могут быть разрезаны на меньшие камни, а золото — переплавлено, что сделает неизвестным их происхождение для покупателей.

«Как только они будут разрезаны на более мелкие драгоценности, дело будет сделано. Все закончится. Мы никогда больше не увидим эти изделия целыми. Процент возврата похищенных изделий очень мал. А когда речь идет о ювелирных изделиях, этот процент еще меньше», — отметила Шартрель.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. Позже она заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».

По разным данным, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавах.

Вся операция происходила с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.