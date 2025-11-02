Грабители Лувра предлагали продать похищенные драгоценности через даркнет, но музей проигнорировал предложение

Израильская компания заявила, что с ней связались грабители парижского музея Лувр с предложением продать похищенные драгоценности (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)

Израильская компания CGI Group заявила, что с ней связались грабители парижского музея Лувр с предложением продать похищенные драгоценности через даркнет.

Об этом рассказал генеральный директор CGI Group Цвик Навех, сообщает Ynet.

По его словам, через пять дней после ограбления Лувра его компания получила зашифрованное сообщение на своем вебсайте, в котором человек, назвавшийся представителем преступников, предложил продать похищенные драгоценности через даркнет за десятки миллионов евро.

«Он предложил провести переговоры с нами в даркнете по поводу покупки похищенных предметов, ограничив контакт только 24 часами. […] Они были в розыске и хотели быстро избавиться от добычи», — сказал он.

Во время зашифрованной переписки с представителем грабителей компания получила доказательства, что собеседники владели по крайней мере частью похищенных вещей.

CGI Group передала эту информацию своему нанявшему ее клиенту, а тот сообщил руководство Лувра. Однако, по словам Навеха, музей не давал ответа в течение шести дней.

«Мы потеряли доверие со стороны грабителей, а Лувр упустил реальную возможность вернуть драгоценности. К сожалению, кажется, свою роль сыграли его и колебания», — считает он.

Между тем, сам Лувр отрицает любой прямой контакт с компанией CGI Group. В израильской фирме объяснили, что контактировали с парижским музеем через свой итальянский филиал и что его якобы наняла страховая организация, связанная с Лувром.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным медиа, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

Инфографика: NV

29 октября в Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра.

30 октября прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании еще пяти человек, которых подозревают в причастности к ограблению Лувра.

По ее словам, новых подозреваемых задержали в разных местах Парижа и его окрестностей, в частности в районе Обервилье в департаменте Сена-Сен-Дени.

1 ноября прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу о резонансном ограблении Лувра. Еще троих задержанных в рамках расследования отпустили