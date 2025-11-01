Двум задержанным по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения, троих отпустили

Парижская прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу о резонансном ограблении Лувра . Еще троих задержанных в рамках расследования отпустили. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщает BBC .

Как сообщает BBC, 38-летнюю женщину подозревают в пособничестве организованной краже и заговоре с целью совершения преступления. 37-летнего мужчину обвиняют в краже и участии в заговоре. Оба отрицают свою вину.

Прокуратура уточнила, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления. Обоих обвиняемых оставили под стражей до начала судебного процесса.

BBC отмечает, что следствие продолжается и правоохранители ищут еще одного вероятного соучастника и похищенные драгоценности, которые, по предварительным данным, могли вывезти за пределы Франции.

Ранее СМИ писали, что четырех подозреваемых в ограблении Лувра правоохранители задержали прямо в очереди перед футбольным матчем ФК Париж против Лиона в столице Франции.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным медиа, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

29 октября в Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра.

30 октября прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании еще пяти человек, которых подозревают в причастности к ограблению Лувра.

По ее словам, новых подозреваемых задержали в разных местах Парижа и его окрестностей, в частности в районе Обервилье в департаменте Сена-Сен-Дени.