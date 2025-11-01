Двум задержанным по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения, троих отпустили

1 ноября, 21:12
Поделиться:
Трех задержанных за ограбление Лувра отпустили (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Трех задержанных за ограбление Лувра отпустили (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Парижская прокуратура предъявила обвинения двум лицам по делу о резонансном ограблении Лувра. Еще троих задержанных в рамках расследования отпустили. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщает BBC.

Как сообщает BBC, 38-летнюю женщину подозревают в пособничестве организованной краже и заговоре с целью совершения преступления. 37-летнего мужчину обвиняют в краже и участии в заговоре. Оба отрицают свою вину.

Реклама

Прокуратура уточнила, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления. Обоих обвиняемых оставили под стражей до начала судебного процесса.

Читайте также:
«Старый трюк». NYT рассказала, почему грабители Лувра в Париже были в неоновых защитных жилетах и не вызвали подозрений

BBC отмечает, что следствие продолжается и правоохранители ищут еще одного вероятного соучастника и похищенные драгоценности, которые, по предварительным данным, могли вывезти за пределы Франции.

Ранее СМИ писали, что четырех подозреваемых в ограблении Лувра правоохранители задержали прямо в очереди перед футбольным матчем ФК Париж против Лиона в столице Франции.

Инфографика: NV

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным медиа, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

Читайте также:
«Сыграло решающую роль». СМИ узнали, что помогло задержать одного из подозреваемых в ограблении парижского Лувра

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

29 октября в Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра.

30 октября прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании еще пяти человек, которых подозревают в причастности к ограблению Лувра.

По ее словам, новых подозреваемых задержали в разных местах Парижа и его окрестностей, в частности в районе Обервилье в департаменте Сена-Сен-Дени.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Лувр Париж Франция Ограбление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies