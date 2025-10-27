«Сыграло решающую роль». СМИ узнали, что помогло задержать одного из подозреваемых в ограблении парижского Лувра

Одного из подозреваемых в ограблении известного парижского музея Лувр удалось задержать благодаря ДНК, найденной на месте преступления.

Как сообщил источник, близкий к расследованию, телеканалу BFMTV, ДНК сыграла «решающую роль» в установлении личности одного из двух задержанных грабителей.

По данным СМИ, преступники оставили на месте несколько предметов, где могли остаться следы, в частности шлем, рацию, желтый жилет и две шлифовальные машинки.

Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении. Оба — около 30 лет и родом из Обервилье. Их точную роль в преступлении не раскрывают, однако их называют «главными подозреваемыми».

26 октября прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что подозреваемых в ограблении Лувра арестовали вблизи французской столицы, как раз когда один из них собирался вылететь из страны.

Как сообщило ранее The Telegraph, детективы, расследующие ограбление Лувра, подозревают, что один из сотрудников службы безопасности мог помогать преступникам, передав им данные об охранной системе музея.

По словам собеседников издания, следователи имеют записи и сообщения, которые могут подтверждать сотрудничество охранника с грабителями. Он якобы предоставил им конфиденциальную информацию о работе системы безопасности.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Инфографика: NV

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценил убытки от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.