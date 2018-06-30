Официальный Кабул заявил о прекращении перемирия с боевиками Талибана

Афганские военные готовы возобновить перемирие, если талибы будут его придерживаться

Власти Афганистана заявили о прекращении перемирия с террористической организацией Талибан.

Об этом со ссылкой на президента страны Ашрафа Гани передает Reuters.

При этом он отметил, что афганские военные готовы возобновить режим прекращения огня, если талибы согласятся его придерживаться.

"Сейчас талибы должны решить - хотят ли они продолжать убивать, или они присоединятся к мирному процессу", - сказал Гани.

Напомним, режим прекращения огня должен был действовать до 20 июня (праздника Ураза-байрам, отмечаемого в честь окончания священного мусульманского месяца Рамадан), однако в середине июня президент Афганистана заявил о его продлении еще на 10 дней.

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Впрочем, несмотря на перемирие, 12 июня боевики Талибана ликвидировали главу района Кохистан в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, а 17 июня совершили теракт в провинции Нангархар.