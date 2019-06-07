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Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии

Вчера, 19:06
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Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии - фото

Anthony Devlin/Pool via REUTERS

Тереза Мэй

Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии Британии и открыла путь для формального старта отбора того, кто заменит ее.

Об этом сообщает Sky News.

В своем заявлении так называемый Комитет 1922, парламентская группа консерваторов в Палате общин, подтвердила, что Мэй сложила с себя полномочия партийного лидера.

Однако она будет исполнять обязанности лидера до избрания нового председателя партии.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Она уйдет с поста 7 июня.

Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля.

Теги:   Великобритания Тереза Мэй

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