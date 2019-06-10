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Официально: появился полный список кандидатов на пост премьер-министра Великобритании

Вчера, 23:22
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Официально: появился полный список кандидатов на пост премьер-министра Великобритании - фото

skeeze/pixabay.com

Нового премьер-министра Великобритании планируют избрать до 20 июля

На должность лидера Консервативной партии Британии и соответственно — пост премьера официально претендуют десять политиков.

Список претендентов на лидерство в партии объявила заместитель председателя партийного комитета 1922 Шерил Гиллан, передает ВВС.

Кандидатами стали: министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, бывший организатор парламентского большинства Марк Харпер, министр иностранных дел Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом, бывший секретарь по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и секретарь по международному развитию Рори Стюарт.

Сэм Гийма, единственный претендент, который выступал за второй референдум о Brexit, снял свою кандидатуру с гонки вскоре после закрытия подачи заявок, заявив, что у него не было достаточно времени для обеспечения своей поддержки.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля

Теги:   Премьер-министр Великобритания

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