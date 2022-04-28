Российские офицеры расстреливают своих солдат, однако у них все равно нет сил и воли воевать против Украины — перехват 28 апреля, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину, однако результатов нет.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом свидетельствует переписка командира российского полка, воюющего против Украины под Изюмом в Харьковской области.

Видео дня

«Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», — жалуется оккупант.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как ему надоела война и насколько он недоволен «новым пополнением».

«Тут все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10−15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров», — рассказывает он.

Оккупант также признается, что такие же настроения есть и среди офицеров. Он живет мечтами о возвращении домой.

«Домой: детей, жену обнять. А потом — к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется» — резюмирует россиянин.

«Имея такие «семейные» ценности — неудивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине. Но они будут отвечать за все! — отметили в СБУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.