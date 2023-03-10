В Италии офицера ВМС приговорили к 30 годам тюрьмы за передачу секретных документов России 10 марта, 00:22 Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Военный трибунал Рима приговорил к 30 годам заключения офицера ВМС Италии Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу страны-агрессора России. Об этом сообщает ANSA в четверг, 9 марта.

По данным следствия, в марте 2021 года Биот передал сотруднику посольства России в Италии секретные документы в обмен на деньги. Прокурор заявил, что Биот сфотографировал 19 документов, в том числе некоторые конфиденциальные документы НАТО и один под грифом «совершенно секретно». Как сообщает Corriere della Sera, шпион должен был получить 5 тысяч евро.



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Прокуратура запросила пожизненное заключение для обвиняемого, но суд учел «смягчающие обстоятельства». Адвокат Биота заявил, что у того «не было шансов защитить себя».

В 2021 году супруга офицера говорила, что он решил работать на российские спецслужбы из-за финансовых трудностей, вызванных снижением зарплаты на фоне пандемии коронавируса, и утверждала, что ее муж решил передать россиянам малозначительную информацию.