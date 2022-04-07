Офицер КГБ Беларуси подорвался на мине возле украинской границы. Водителя «разорвало на куски» — СМИ 7 апреля, 12:45 Цей матеріал також доступний українською Радом с местом подрыва белорусского силовика обнаружили еще 10 мин (Фото:google.com)

В зоне отселения Гомельской области возле украинской границы офицер КГБ подорвался на мине, сообщает со ссылкой на осведомленные источники белорусская служба Радио Свобода.

Сначала информация о данном инциденте появилась в местных Telegram-каналах, однако о ком именно идет речь, не уточнялось.

Спустя какое-то время жители Мозыря заметили, что сотрудники ГАИ перекрыли улицу Ленинскую, где расположено здание местного КГБ, после чего из ворот выехал микроавтобус ритуальной службы, за которым шли люди в штатском и военные.

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Кроме того, рядом был припаркован автомобиль Toyota с символом «V» на борту, который используют российские оккупанты.

По словам одного из источников, в микроавтобусе ритуальной службы везли тело сотрудника КГБ Андрея Р., чей УАЗ подорвался на мине в районе села Белая Сорока Наравлянского района.

«Есть информация, что водителя просто разорвало на куски. После этого местность обыскали и обнаружили еще 10 мин. Откуда они берутся, неизвестно», — рассказал собеседник.

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