Офицер КГБ Беларуси подорвался на мине возле украинской границы. Водителя «разорвало на куски» — СМИ

7 апреля, 12:45
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Радом с местом подрыва белорусского силовика обнаружили еще 10 мин (Фото:google.com)

Радом с местом подрыва белорусского силовика обнаружили еще 10 мин (Фото:google.com)

В зоне отселения Гомельской области возле украинской границы офицер КГБ подорвался на мине, сообщает со ссылкой на осведомленные источники белорусская служба Радио Свобода.

Сначала информация о данном инциденте появилась в местных Telegram-каналах, однако о ком именно идет речь, не уточнялось.

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Спустя какое-то время жители Мозыря заметили, что сотрудники ГАИ перекрыли улицу Ленинскую, где расположено здание местного КГБ, после чего из ворот выехал микроавтобус ритуальной службы, за которым шли люди в штатском и военные.

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Кроме того, рядом был припаркован автомобиль Toyota с символом «V» на борту, который используют российские оккупанты.

По словам одного из источников, в микроавтобусе ритуальной службы везли тело сотрудника КГБ Андрея Р., чей УАЗ подорвался на мине в районе села Белая Сорока Наравлянского района.

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«Есть информация, что водителя просто разорвало на куски. После этого местность обыскали и обнаружили еще 10 мин. Откуда они берутся, неизвестно», — рассказал собеседник.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Беларусь КГБ Война России против Украины

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