ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными в вопросе украинского зерна 17 сентября, 23:20 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

В воскресенье, 17 сентября, Европейская комиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после того, как они решили в одностороннем порядке продлить запрет на импорт зерна из Украины, вопреки решению Комиссии прекратить этот запрет. Об этом сообщает агентство Reuters, цитируя пресс-секретаря Комиссии.

«Мы знаем о заявлениях некоторых стран-членов относительно односторонних мер. Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали», — заявила пресс-секретарь.

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Как передает Reuters, она также добавила, что сейчас Еврокомиссия «сосредоточена на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только что объявили».

По словам пресс-секретаря, в понедельник состоится встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС, которая позволит обсудить этот вопрос дальше.

В пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Запрет действовал со 2 мая. Его причиной стал резкий рост импорта украинского зерна после российского вторжения, что исказило местные рынки и вызвало протесты со стороны фермеров.

Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет на импорт украинских зерновых вопреки решению Еврокомиссии.

14 сентября Румыния заявила, что поддерживает экспорт украинского зерна и намерена увеличить объемы транзита через свою территорию.