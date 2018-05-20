Одним из напавших на церковь в Чечне оказался студент колледжа

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Нападение на церковь совершили четыре террориста
Фото: Официальный сайт города Мальгобек

Нападение на церковь совершили четыре террориста

Пресс-служба администрации российского города Малгобек сообщает, что одним из террористов, которые совершили нападение на церковь в Грозном, был студент колледжа.

Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов и учился на очном отделении медицинского колледжа в Грозном.

Напомним, 19 мая в столице Чечни Грозном в центре города четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Все нападавшие убиты. В результате нападения погибли три человека: двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.

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