Одиозный игрок НБА Деннис Родман предложил Трампу помощь в организации встречи с Ким Чен Ыном

Деннис Родман (крайний справа) во время одного из визитов в КНДР

Бывший баскетболист Деннис Родман, который много раз посещал Северную Корею и встречался с Ким Че Ыном, позитивно отрегировал на заявление о подготовке встречи лидеров США и КНДР.

Об этом передает Bloomberg.

Представитель баскетболиста Кристофер Воло отметил, что еще до президентства Трампа, Ким Чен Ын интересовался мнением Родмана о президенте США.

Родман предложил Трампу любую помощь в подготовке и проведении встречи.

"Деннис верит в то, что Дональд Трамп является идеальным лидером для решение проблемы КНДР. Мы оба с радостью вновь посетим Северную Корею и готовы помочь президенту любыми способами", - заявил Воло.

В 2014 году Деннис Родман заявил, что Трамп попросил составить ему компанию для посещения КНДР, но президент США опроверг такие заявления.

Напомним, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына возможна только при условии "конкретных шагов" со стороны Пхеньяна.

Ранее Белый дом официально подтвердил информацию о подготовке встречипрезидента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.