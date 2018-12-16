Один из штатов США впервые запретил эксплуатировать животных в цирковых гастролях Сегодня, 12:21 55 Цей матеріал також доступний українською Закон должен защитить животных от злоупотреблений

Власти американского штата Нью-Джерси законодательно запретили использовать всех диких и экзотических животных в цирковых гастролях.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на губернатора штата Фила Мерфи.

Отмечается, что губернатор подписал так называемый Закон Нози, названный в честь 36-летнего слона с артритом, которого заставляли гастролировать с цирком по всей стране.

"Слишком долго дикие животные, используемые в цирках, переживали жестокие тренировки, постоянное лишения свободы и лишение всего, что им естественно. Мы благодарны тому, что губернатор Мерфи подписал Закон Нози, чтобы закрыть занавес такой жестокости в нашем государстве", – отметил председатель организации Гуманное общество в штате Нью-Джерси Брайан Р. Хакетт.

Как сообщает издание, американские штаты Иллинойс и Нью-Йорк также имеют законы, запрещающие использование слонов в путешествиях или развлечениях, однако закон Нози делает Нью-Джерси первым штатом, который запретил использование всех диких и экзотических животных в цирковых гастролях.

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