Один из создателей Байрактара осудил войну России против Украины 20 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Сельчук Байрактар поддержал украинский народ, который противостоит российской агрессии (Фото:Selçuk Bayraktar/Facebook)

Технический директор турецкой компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар осудил войну России против Украины.

«Я решительно осуждаю незаконное вмешательство России, игнорирующее суверенитет независимого государства. Поддерживаю Крым и Украину, родину наших турецких братьев», — написал он в своем Twitter.

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Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor.



Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 25, 2022

Напомним, ранее НВ писал, что с самого начала войны украинская армия успешно использует турецкие беспилотники Байрактар для постоянных атак российской техники с воздуха.

В украинском сегменте соцсетей турецкие беспилотники уже стали чем-то вроде национальных героев, ведь украинская армия уже неоднократно успешно использовала их для уничтожения вражеской военной техники. Байрактарам даже посвятили песню и сделали клип, ставший вирусным сразу после своего появления.



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