Один из создателей Байрактара осудил войну России против Украины

20 марта, 14:07
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Сельчук Байрактар поддержал украинский народ, который противостоит российской агрессии (Фото:Selçuk Bayraktar/Facebook)

Сельчук Байрактар поддержал украинский народ, который противостоит российской агрессии (Фото:Selçuk Bayraktar/Facebook)

Автор: Елена Басараб

Технический директор турецкой компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар осудил войну России против Украины.

«Я решительно осуждаю незаконное вмешательство России, игнорирующее суверенитет независимого государства. Поддерживаю Крым и Украину, родину наших турецких братьев», — написал он в своем Twitter.

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Напомним, ранее НВ писал, что с самого начала войны украинская армия успешно использует турецкие беспилотники Байрактар для постоянных атак российской техники с воздуха.

В украинском сегменте соцсетей турецкие беспилотники уже стали чем-то вроде национальных героев, ведь украинская армия уже неоднократно успешно использовала их для уничтожения вражеской военной техники. Байрактарам даже посвятили песню и сделали клип, ставший вирусным сразу после своего появления.

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Теги:   Война России против Украины

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