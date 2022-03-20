Один из создателей Байрактара осудил войну России против Украины
Сельчук Байрактар поддержал украинский народ, который противостоит российской агрессии (Фото:Selçuk Bayraktar/Facebook)
Технический директор турецкой компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар осудил войну России против Украины.
«Я решительно осуждаю незаконное вмешательство России, игнорирующее суверенитет независимого государства. Поддерживаю Крым и Украину, родину наших турецких братьев», — написал он в своем Twitter.
Напомним, ранее НВ писал, что с самого начала войны украинская армия успешно использует турецкие беспилотники Байрактар для постоянных атак российской техники с воздуха.
В украинском сегменте соцсетей турецкие беспилотники уже стали чем-то вроде национальных героев, ведь украинская армия уже неоднократно успешно использовала их для уничтожения вражеской военной техники. Байрактарам даже посвятили песню и сделали клип, ставший вирусным сразу после своего появления.
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