Одно из предписаний закона об Институте нацпамяти является неконституционным - генпрокурор Польши

Конституционный суд Польши пока оценивает одиозный закон. Замечания к нему у президента и генпрокурора отличаются

Генпрокурор Польши считает неконституционным один из предписаний закона об Институте национальной памяти, который находится на оценке Конституционного суда. Об этом говорится в позиции генпрокурора, направленной в Конституционный суд.





Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Polsat News.

Президент Польши подписал закон 6 февраля, а 14 февраля направил его на оценку в Конституционный суд. Поправка вступила в силу 1 марта.

В то же время президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность в том числе и относительно положения, которое вводит штрафы или до 3-х лет тюрьмы за публичное приписывание польскому народу и Польши ответственности за преступления Третьего рейха.

В свою очередь в подписанной заместителем генпрокурора Роберта Гернанда позиции говорится, что именно это положение является конституционным.

Неконституционным, по мнению Генпрокурутуры, признано положение закона, которое предусматривает, что "независимо от предписаний, действующих в месте совершения правонарушения, этот закон применяется к гражданину Польши или иностранцу в случае совершения преступления" приписывание польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха.

Напомним, поправки в закон об Институте национальной памяти вводят уголовное преследование за использование формулировки "польские лагеря смерти", отрицание геноцида польского народа. Также уголовно преследуется отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Депутаты Верховной Рады Украины приняли заявление, в котором выразили разочарование и обеспокоенность в связи с принятием в Польше изменений в закон об Институте национальной памяти.

Резкая критика о поправке к польского закона о ИНП прозвучала также от США и Израиля.

Президент Польши Дуда в своем представлении в Конституционный суд опротестовал в обновленном законе о Институт национальной памяти, в частности, формулировки об "украинских националистов" и "восточная Малопольша".