Один из подозреваемых в деле об исчезновении журналиста Хашкаджи погиб – СМИ

Погибший входил в так называемый "отряд убийц", которых подозревают в убийстве Хашкаджи

Один из подозреваемых по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи погиб в аварии в Эр-Рияде, сообщает газета ​Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что речь идет об одном из 15 членов "отряда убийц", которые прибыли в Турцию 2 октября на частном самолете.

По информации газеты, погибшим оказался 31-летний пилот, лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017 году переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.