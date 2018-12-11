Один из корпусов офиса Facebook эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сегодня, 05:22
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По меньшей мере один из корпусов кампуса Facebook Менло Парк в Калифорнии был эвакуирован из-за сообщения о бомбе.
Об этом передает CNN.
Руководитель полицейского департамента Менло Парк Николь Аккер сообщила, что в кампусе работают кинологи и саперы.
Компания Facebook в данный момент не прокомментировала инцидент.
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