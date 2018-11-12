Очевидцы сняли на видео смерчи в турецкой Анталии

У побережья турецкой Анталии в Средиземном море образовалось два смерча.
Как сообщает CNN Turk, туристы поспешили покинуть пляж, однако некоторые остались, чтобы снять стихию на видео.
В результате сильного ветра пострадал 31-летний мужчина, он отдыхал в автоприцепе недалеко от пляжа.
Также были повреждены прибрежные кафе.
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