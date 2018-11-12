12 ноября 2018, понедельник

Очевидцы сняли на видео смерчи в турецкой Анталии

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В море образовалось несколько смерчей
Скриншот с видео

В море образовалось несколько смерчей

У побережья турецкой Анталии в Средиземном море образовалось два смерча.

Как сообщает CNN Turk, туристы поспешили покинуть пляж, однако некоторые остались, чтобы снять стихию на видео.

В результате сильного ветра пострадал 31-летний мужчина, он отдыхал в автоприцепе недалеко от пляжа.

Также были повреждены прибрежные кафе.

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