Очевидцы опубликовали видео жестких задержаний на акции Он нам не царь в Красноярске

Пользователи публикуют в Сети видео из Красноярска, где, по словам очевидцев, происходят самые жесткие задержания участников антипутинской акции Он нам не царь, которая проходит в российских городах.
Согласно имеющейся информации, на данное время силовики задержали уже более 150 человек.
Ранее сообщалось, что в российских городах проходят акции протеста, приуроченные к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.
По последним данным, всего в российских городах задержаны уже 300 участником протестной акции.
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