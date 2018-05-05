Очевидцы опубликовали видео жестких задержаний на акции Он нам не царь в Красноярске

На данное время в Красноярске задержаны уже более 150 участников митинга

Пользователи публикуют в Сети видео из Красноярска, где, по словам очевидцев, происходят самые жесткие задержания участников антипутинской акции Он нам не царь, которая проходит в российских городах.

Согласно имеющейся информации, на данное время силовики задержали уже более 150 человек.

Ранее сообщалось, что в российских городах проходят акции протеста, приуроченные к инаугурации главы Кремля Владимира Путина.

По последним данным, всего в российских городах задержаны уже 300 участником протестной акции.