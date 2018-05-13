Очень умный и любезный жест. Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

Президент США Дональд Трамп приветствовал запланированный демонтаж ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они демонтируют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!", - написал Трамп в своем Twitter.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в КНДР запланировали демонтаж ядерного полигона на 23-25 мая.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.