Очень умный и любезный жест. Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп приветствовал запланированный демонтаж ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они демонтируют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в КНДР запланировали демонтаж ядерного полигона на 23-25 мая.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США помогут КНДР решить экономические проблемы при условии, если северокорейский режим откажется от ядерного оружия.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

 

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