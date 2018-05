Очень умный и любезный жест. Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР

Президент США Дональд Трамп приветствовал запланированный демонтаж ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.

"Северная Корея объявила, что в этом месяце они демонтируют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!", - написал Трамп в своем Twitter.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!