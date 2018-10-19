Обвиняемый в убийстве болгарской журналистки раскаялся и признался, что употреблял наркотики

Северин Красимиров, которого обвиняют в убийстве болгарской журналистки, раскаялся.

Об этом передает болгарский канал NOVA TV.

"Я не могу поверить в то, что совершил это, мне очень жаль, я виноват!" - сказал он перед заседанием суда, который решал вопрос его ареста.

Красимиров заявил о готовности понести любое наказание, в том числе и пожизненное заключение.

По словам обвиняемого, перед нападением на журналистку он употреблял наркотики и алкогольные напитки. Красимиров утверждает, что он почти ничего не помнит с фатальной встречи с Мариновой.

Суд принял решение оставить Красимирова под стражей.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналистку и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

Стало известно о задержании в Германии подозреваемого в убийстве журналистки. Им оказался 21-летний мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, ранее он уже имел проблемы с законом.

По словам главы МВД Болгарии, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки. Сам подозреваемый частично признал вину.