Обвиняемая в экстремизме за мемы во ВКонтакте россиянка выехала в Украину

Россиянка Мария Мотузная, в отношении которой возбуждено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов во ВКонтакте, уехала из РФ.

Адвокат Мотузной Алексей Бушмаков подтвердил Медиазоне, что его подзащитная уехала из России. По его словам, Мотузная будет просить политическое убежище в другой стране. В какой именно, пока неизвестно.

В свою очередь Мотузная на своей странице в Twitter написала, что сейчас находится в Киеве. Впрочем, по ее словам, она не собирается просить политическое убежище в Украине.

Первое, что я увидела в Киеве

Всем спасибо, Россия, прощай) pic.twitter.com/K7FTJyBL3H — Frolová (@La72La) 17 октября 2018 г.

Дело Мотузной рассматривается с августа 2018 года, оно было заведено по заявлению студенток из города Барнаул Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. В материалах дела сказано, что Мотузная является "приверженцем националистических идей", "негативно относится к определенным группам лиц", в том числе к негроидной расе и православным, и выкладывала в соцсети ВКонтакте саркастичные картинки "из чувств нетерпимости".