Экс-директор ФБР, расследовавший связь Трампа с Россией, не признал себя виновным по двум уголовным обвинениям

По информации CNN, команда экс-директора ФБР Джеймса Кори планирует подать по меньшей мере пять ходатайств, чтобы добиться закрытия дела (Фото: Комитет Сената США по судебной системе / Handout via REUTERS/File Photo)

Бывший директорФБР Джеймс Коми не признал себя виновным по двум уголовным обвинениям на судебном заседании 8 октября — в даче ложных показаний и препятствовании работе Конгресса.

Об этом 8 октября сообщил телеканал CNN.

«Его адвокаты заявили, что планируют подать несколько ходатайств, которые, как они надеются, позволят закрыть дело до того, как оно дойдет до присяжных. Коми, в случае признания его виновным по обвинениям, грозит до пяти лет тюремного заключения», — пишут журналисты.

Однако, по информации CNN, его команда планирует подать как минимум пять ходатайств, чтобы добиться закрытия дела.

«Это уголовное преследование было инициировано президентом Трампом», — заявил в суде адвокат Коми Патрик Фицджеральд и добавил, что его команда планирует подать ходатайство о «возмутительном поведении правительства».

Кроме того, защита экс-директора ФБР будет оспаривать назначение прокурора от штата Вирджиния, выдвинувшего против их клиента обвинения — Линдси Халлиган. В других ходатайствах будет утверждаться, что дело является мстительным и избирательным преследованием, и будет ставиться под сомнение справедливость разбирательства большого жюри, заявили юристы.

«Устные прения по этим вопросам запланированы на ноябрь и декабрь. Судебное разбирательство назначено на 5 января, и адвокаты обеих сторон заявили, что, по их ожиданиям, оно продлится два-три дня. Прокуроры не просили о задержании Коми до начала судебного разбирательства», — подытожили в CNN.

Как сообщает газета The New York Times, дело против Коми, который в бытность директором ФБР в 2016 году распорядился провести расследование связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией — самое значительное судебное разбирательство против людей, против которых нынешний президент США выступал с публичными обвинениями.

«Обвинительное заключение было вынесено вскоре после того, как президент практически приказал своему генеральному прокурору принять юридические меры против Коми, сенатора Адама Шиффа, демократа из Калифорнии и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс», — пишет издание.

Дело против Коми велось, несмотря на сопротивление прокуроров Восточного округа штата Вирджиния, пишет NYT.

«В конечном итоге им занималась Линдси Халлиган, юрист Белого дома (и бывший личный адвокат Трампа — ред.), которую президент поспешно назначил федеральным прокурором США — после того, как ее предшественник не нашел достаточных доказательств для предъявления обвинения», — пишет издание.

Группу адвокатов Коми, пишет NYT, возглавляет Патрик Джей Фицджеральд, который сам когда-то был видным федеральным чиновником в правоохранительных органах.

«В качестве федерального прокурора в Нью-Йорке, а затем в Чикаго, Фицджеральд сыграл важную роль в нескольких значительных делах о терроризме и успешно преследовал двух бывших губернаторов Иллинойса, Джорджа Райана и Рода Благоевича, по делам о коррупции. Месть в виде судебного преследования, как известно, трудно выиграть, но резкие высказывания Трампа и его неоднократные нападки на бывшего директора ФБР могут дать защите Коми возможность защитить его», — подытожили в издании.

26 сентября Федеральное Большое жюри выдвинуло обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми.

Как сообщал телеканал CNN, он первый высокопоставленный чиновник, которому предъявлены обвинения такого уровня после одной из крупнейших жалоб Трампа — расследовании 2016 года относительно возможной связи его первой президентской кампании с Россией.

Коми обвиняют в предоставлении якобы «ложных показаний» и препятствовании работе Конгресса, в случае доказательства его вины ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Оба обвинения связаны с его показаниями перед Сенатским комитетом по вопросам юстиции 30 сентября 2020 года.

Как сообщил CNN информированный источник, что обвинение во лжи Конгрессу связано с расследованием ФБР по утечке информации Arctic haze, касающейся секретной информации, которая появилась в четырех различных газетных статьях.