Обвал жилого дома в Стамбуле: число погибших возросло до 14
Число жертв обвала жилого здания в районе Картал турецкого Стамбула достигло 14 человек.
Как заявил глава
МВД Турции Сулейман Сойлу, еще 14 удалось извлечь из-под завалов живыми, сообщает
Anadolu.
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
Глава МВД пообещал, что причастные к обрушению жилого дома в Стамбуле будут наказаны.
Обрушение дома в Стамбуле
В турецком Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом
Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали 11 человек.