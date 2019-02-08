Обвал жилого дома в Стамбуле: число погибших возросло до 14 Сегодня, 14:29 96 Цей матеріал також доступний українською EPA Число жертв обвала жилого дома в Стамбуле достигло 14 EPA

Число жертв обвала жилого здания в районе Картал турецкого Стамбула достигло 14 человек.

Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, еще 14 удалось извлечь из-под завалов живыми, сообщает Anadolu.



По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

Глава МВД пообещал, что причастные к обрушению жилого дома в Стамбуле будут наказаны.

Обрушение дома в Стамбуле В турецком Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали 11 человек.



