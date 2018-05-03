Обвал небоскреба в Бразилии: более 40 человек пропали без вести

Более 40 человек пропали без вести в результате обвала небоскреба в Сан-Пауло

В бразильском Сан-Паулу после обвала 24-этажного здания в центре города пропавшими без вести считаются 44 человека.

Как заявили в местной пожарной службе, поиски пропавших продолжаются, сообщает DW.

Накануне в небоскребе произошел пожар, полностью охвативший дом. Всего 428 человек были доставлены во временные убежища, а пять зданий вокруг пришлось эвакуировать, поскольку огонь перекидывался и на соседние дома. Подтвержденной информации о погибших пока нет.

Поисковые операции 2 мая пришлось временно приостановить из-за повреждения линии электропередач и опасность поражения спасателей током. На месте происшествия работают десятки сотрудников экстренных служб.

Местные СМИ сообщают, что в высотном здании, которое ранее использовалаось федеральной полицией, перед пожаром поселились сквоттеры - люди, которые заселяют покинутые здания. Также отмечается, что причиной пожара был взрыв бытового газа на четвертом этаже.