В Эфиопии произошел обвал строительных лесов в церкви: по меньшей мере 30 погибших и более 200 раненых
Трагедия произошла во время православного христианского праздника Святой Марии (Фото: Ethiopian Broadcasting Corporation/Facebook)
В Эфиопии в результате обвала строительных лесов в церкви погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 200 получили ранения. Об этом сообщает BBC.
Местный инспектор полиции Ахмед Гебееху рассказал, что тысячи верующих собрались в церкви Арети Мариам утром 1 октября, когда произошла трагедия.
Церковь расположена в центральном районе Менджар Шенкора, что в 70 км от столицы Аддис-Абебы. Люди пришли туда в православный христианский праздник Святой Марии.
По словам полицейского, количество погибших может увеличиться, а подтвержденным жертвам было от 25 до 80 лет. Некоторых тяжелораненых перевезли в Аддис-Абебу для дальнейшего лечения.
Местные власти заявили, что многие люди находятся под завалами, спасательные операции продолжаются.
Очевидцы описали инцидент как внезапный и хаотичный, поскольку присутствующие в панике разбежались, чтобы спасти свою жизнь.
«Значительная часть церкви обвалилась — звук разрушения деревянной конструкции был громким и ужасным», — сказал один из очевидцев.
Правительство Эфиопии выразило «глубокое соболезнование по поводу ущерба, вызванного обрушением строительных лесов».
В заявлении правительства также говорится, что «безопасность должна быть приоритетом» во время всех строительных проектов.