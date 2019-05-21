Обучение в Канаде — инвестиция в собственное будущее Сегодня, 10:00 1122 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Getty Images Ученики школы работают над проектом по изучению энергии ветра Getty Images

Образование за рубежом — дальновидное решение, открывающее для украинской молодежи возможности в построении своей карьеры и будущей жизни. Канада — одна из лучших стран для реализации таких планов.

Качественное образование, высокий уровень жизни и безопасности, самая низкая стоимость обучения из всех англоязычных стран, — это лишь несколько факторов из многих, которые привлекают в Канаду иностранных студентов всего мира. Согласно официальным данным Министерства гражданства и миграции Канады в 2017 году в стране обучалось около 500 000 международных студентов, и среди них примерно 1% - граждане Украины.

Канал Ридо в Оттаве / Фото: Getty Images

Очевидные преимущества

Канада принадлежит к высокоразвитым странам и ежегодно занимает лидирующие места в рейтингах стран по уровню и качеству жизни. Канадцы известны всему миру своей вежливостью и гостеприимством, поэтому иностранным студентам легко привыкнуть к жизни и учебе в новой стране, независимо от того, где они проживают — в бурном мегаполисе или небольшом городке на побережье океана. Комфортная атмосфера, пребывание в обществе, уважающем культурное многообразие, и особая адаптационная поддержка, которую международным студентам предлагают учебные заведения, способствуют успешному обучению. Преподаватели прилагают максимум усилий, чтобы помочь международным студентам в достижении их цели: овладеть английским или французским языком, подготовиться к поступлению в колледж или университет, успешно получить степень бакалавра или магистра.

Насколько привлекательна Канада как страна для получения образования, показывает статистика: с 2014 по 2017 год количество студентов-иностранцев в Канаде возросло на 34%.

Студенты университета устанавливают седиментационную ловушку / Фото: University of New Brunswick

Образовательная система

Канадская образовательная система впечатляет своим разнообразием, гибкостью подхода и качеством.

В Канаде 96 государственных университетов, где иностранные студенты имеют возможность получить степень бакалавра, магистра и доктора наук. Некоторые университеты также предлагают краткие программы, предоставляющие студентам возможность получить соответствующие сертификаты, дипломы и профессиональные степени. Практикуют университеты и сотрудничество с компаниями из разных стран мира, поэтому у выпускников этих учреждений есть уникальные шансы дальнейшего трудоустройства.

Кроме получения образования, университеты предлагают своим студентам научные исследования под руководством преподавателей.

Для тех, кто хочет получить канадское образование без отрыва от работы или учебы в родной стране, канадские университеты предлагают программы дистанционного обучения.

Канадская образовательная система впечатляет своим разнообразием, гибкостью подхода и качеством

В Канаде степень бакалавра можно получить в колледжах. В стране насчитывается около 175 государственных и частных колледжей, ориентированных на предоставление практических знаний и навыков. Колледжи также предлагают однолетние и двухлетние программы обучения, после завершения которых студенты получают специальность, по которой уже могут работать.

Безусловно, при желании выпускники колледжа могут продолжить обучение в том или ином университете страны. При таком сценарии условия поступления в выбранный ВУЗ упрощаются, а срок обучения сократится.

Канада — признанный лидер в области языковой подготовки, поскольку предлагает большое количество высокоэффективных программ для детей и взрослых. Канадские языковые школы предлагают стандартные программы (базовый языковой курс, бизнес-курс и профессиональные программы, подготовка к поступлению в колледжи и университеты, каникулярные программы), а также специализированные языковые программы, адаптированные к конкретным запросам.

Все больше иностранных студентов получают образование в Канаде, начиная обучение в средней школе. Такой подход позволяет детям быстрее адаптироваться к системе преподавания, требованиям преподавателей и преодолеть языковой барьер,

Практическое занятие по автомобильному делу в колледже / Фото: Algonquin College

Теория и практика

Высшее образование в Канаде тесно связано с практикой, ведь обучающие программы часто включают в себя стажировку по специальности. Кроме этого, проходя обучение в канадских вузах, у студентов есть реальная возможность работать: во время учебного процесса — до 20 часов в неделю, а во время каникул — все 40. А выпускники вузов могут остаться в Канаде от года до трех, чтобы найти себе работу.

В целом же уровень трудоустройства выпускников после окончания обучения здесь очень высокий: более 85% студентов находят работу по специальности в течение полугода. И это существенное достижение государственной политики, ведь за последнее десятилетие Канада создала 1,6 млн новых рабочих мест для молодых специалистов.

Библиотека в колледже / Фото: Red Deer College

Обратная связь

В Украину часто приезжают представители канадских университетов и колледжей, информируя нашу молодежь об образовании в Канаде, о тех широких возможностях, которые оно может предоставить. Канадские учебные заведения участвуют в специализированных выставках и устраивают различные собственные мероприятия, где будущие студенты узнают о преимуществах обучения в канадских университетах, колледжах и школах. Захватывающие виды Британской Колумбии, уют Манитобы, мультикультурность Онтарио — каждая из десяти провинций Канады обладает собственным уникальным шармом и готова им поделиться с украинскими студентами!