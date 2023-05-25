Не сдержали слез. Испанские военные трогательно попрощались с украинскими военными после учений — видео 25 мая, 17:33 Испанские бойцы прощаются с украинскими после учений (Фото:скриншот видео / Бутусов плюс / Telegram)

Испанские военные трогательно попрощались с защитниками Украины, которые проходили обучение в стране. Видео опубликовал журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

«Воинов Украины трогательно провожают с учений в Испании», — написал он.



На видео испанские бойцы отдают честь украинским, некоторые не сдерживают слез.

В начале апреля стало известно, что почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо в Испании. Это был третий курс, который испанские Вооруженные силы провели с момента его начала в ноябре 2022 года.

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По состоянию на 31 марта количество украинских военных, которые прошли подготовку в Испании, составляло 639 человек, после завершения различных циклов 5 апреля оно увеличилось до 826 человек, а 14 апреля — до 856 человек.