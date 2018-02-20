Обстрел Восточной Гуты стал самым кровопролитным с 2013 года: 250 погибших

Количество погибших в результате обстрелов со стороны сторонников сирийского президента Башара Асада по повстанческим районам Восточной Гуты в пригороде Дамаска увеличилось до 250 человек.

Об этом сообщили в Сирийском мониторинговом центре за соблюдением прав человека, передает Reuters.

Обстрел территории не прекращается с воскресенья, 18 февраля. По данным правозащитников, во вторник, 20 февраля, при обстрелах погибли 106 человек.

В Сирийском центре подчеркнули, что последние 48 часов стали самыми кровопролитными после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. По разным источникам, количество жертв оценивалось от нескольких сотен до 1729 человек, значительное число погибших - дети.

Напомним, что 20 февраля российская авиация разбомбила госпиталь в Арбине в пригороде Дамаска.