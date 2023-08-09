Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села, повреждены админздание и предприятие 9 августа, 04:16 В Брянской области повреждены административное здание, промышленное предприятие и жилые дома (Фото:iprofiles.ru)

Вечером 8 августа губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что поселок Белая Березка попал под обстрел. Там повреждены административное здание, промышленное предприятие и жилые дома.

По словам Богомаза, в результате обстрела есть частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов и нескольких личных автомобилей.



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По предварительной информации российского губернатора, пострадавших нет.