МИД Китая отреагировал на обстрел российскими террористами своего консульства в Одессе 20 июля, 22:39 МИД Китая прокомментировал атаку российскими террористами города Одесса, во время которого пострадало здание консульства КНР. (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

В министерстве иностранных дел Китая прокомментировали обстрел города Одесса российскими оккупантами, в результате которой пострадало здание консульства.

Об этом сообщает официальный портал зарубежного ведомства КНР.

В комментарии говорится, что возле генконсульства произошел взрыв, в результате которого были частично разрушены стены и выбиты окна.

Видео дня

«Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении.

В МИД Китая резюмировали, что Пекин будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине.



В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «Шахеды».

Позже стало известно, что во время обстрела пострадало здание генерального консульства КНР в Одессе.